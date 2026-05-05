Festival de théâtre « O Fil Du Loir » à Vallée de Ronsard, Maison natale de RonsardLieu-dit Le VaugarnierCouture-sur-Loir, Vallée-de-Ronsard
Festival de théâtre « O Fil Du Loir » à Vallée de Ronsard, Maison natale de RonsardLieu-dit Le VaugarnierCouture-sur-Loir, Vallée-de-Ronsard vendredi 5 juin 2026.
Festival de théâtre « O Fil Du Loir » à Vallée de Ronsard 5 – 7 juin Maison natale de RonsardLieu-dit Le VaugarnierCouture-sur-Loir Loir-et-Cher
22,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00
Une programmation 100% comédie, sentimentale, musicale, historique, rétro ou contemporaine pour contrer la crise, rions ! Festival de théâtre « O Fil Du Loir » à Vallée de Ronsard. Pour cette nouvelle édition, l’équipe du festival vous a concocté une magnifique sélection de spectacles pour encore plus de joies, d’émotions, de performances inoubliables ! En ouverture, une soirée “bonheur total” avec l’extraordinaire comédie musicale Virginie et Paul au feel good contagieux, suivie des musiciens endiablés du Gang of Musette qui enflammeront le dance floor en plein air autour de leur caravane ! Le samedi soir, comédie toujours, saupoudrée de mystère avec une revisite génialement rythmée du mythe de Jack l’Éventreur suivie d’une étrange jardinière nommée Denise qui va bien s’occuper de vous… Et enfin le dimanche, place aux femmes et à l’humour avec l’étourdissant spectacle de Laura Elko et un trio féminin.
Maison natale de RonsardLieu-dit Le VaugarnierCouture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Une programmation 100% comédie, sentimentale, musicale, historique, rétro ou contemporaine pour contrer la crise, rions ! Festival de théâtre « O Fil Du Loir » à Vallée de Ronsard. Pour cette nouvelle é Festival
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