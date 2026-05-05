Visite découverte, Jardin des Voisin, Vallée-de-Ronsard

Visite découverte 6 et 7 juin Jardin des Voisin Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Petit jardin qui procure de grands bonheurs, contemplation, réflexion, plaisir de regarder pousser.

Jardin des Voisin 7 rue Marie-Dubois 41800 Vallée-de Ronsard, 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Petit jardin qui procure de grands bonheurs, contemplation, réflexion, plaisir de regarder pousser.