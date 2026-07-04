Informations pratiques

Vallée-de-Ronsard

Ronsard en scène: La malle du Léon, mémoire du temps en Vallée de Ronsard à Vallée de Ronsard

Maison natale de Ronsard Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-28

Après le succès de son spectacle consacré à Pierre de Ronsard en 2024, Ronsard en Scène revient en 2026 avec une nouvelle création originale, entièrement portée par plus de 80 bénévoles de la vallée de Ronsard !

Ronsard en scène: La malle du Léon, mémoire du temps en Vallée de Ronsard à Vallée de Ronsard. Après le succès de son spectacle consacré à Pierre de Ronsard en 2024, l’association Ronsard en Scène prépare une nouvelle création qui sera présentée à la fin de l’été 2026 au château de La Possonnière. Entièrement imaginé, écrit, mis en scène et interprété par des bénévoles de la vallée de Ronsard, ce spectacle retracera les grands événements du XXᵉ siècle à travers le destin d’une famille locale. Plus de 80 bénévoles participent déjà à cette aventure artistique, qui mêlera théâtre, musique, danse, lumière, humour et émotion pour offrir au public une fresque historique vivante et immersive. Réservation obligatoire sur https://www.billetweb.fr/ronsard-en-scene-la-malle-du-leon .

Maison natale de Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 43 73 59 ronsardenscene@gmail.com

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English :

Just 500 years ago, Pierre de Ronsard was born at the Manoir de la Possonnière. What better place than his birthplace to stage a live show retracing his life? The Ronsard en Scène association was created to put on the show.

L’événement Ronsard en scène: La malle du Léon, mémoire du temps en Vallée de Ronsard à Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT41