MARCHE DE L’AMITIÉ SAINT PIERRE DE MAILLÉ Saint-Pierre-de-Maillé
MARCHE DE L’AMITIÉ SAINT PIERRE DE MAILLÉ Saint-Pierre-de-Maillé vendredi 1 mai 2026.
MARCHE DE L’AMITIÉ SAINT PIERRE DE MAILLÉ 1er MAI
16 Route de Vicq Saint-Pierre-de-Maillé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
MARCHE DE L’AMITIÉ LE 1ER MAI 2026 A SAINT PIERRE DE MAILLÉ .
16 Route de Vicq Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine saint-pierre-de-maille@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MARCHE DE L’AMITIÉ SAINT PIERRE DE MAILLÉ 1er MAI
L’événement MARCHE DE L’AMITIÉ SAINT PIERRE DE MAILLÉ 1er MAI Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-02-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne