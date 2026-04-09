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Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit Saint-Pierre-de-Maillé

Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit Saint-Pierre-de-Maillé

Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit Saint-Pierre-de-Maillé vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 1 Puygiraud

Ville : 86260 Saint-Pierre-de-Maillé

Département : Vienne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : 0 0 0

Saint-Pierre-de-Maillé

Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit

1 Puygiraud Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Le 8 MAI DECOUVERTE DE PRATIQUES CORSP ET ESPRIT JOURNÉE ÉVEIL DES SENS au Château de Puygiraud St Pierre de Maillé.
Ateliers et conférences à partir de 11h participation de 1€/personne
A partir de 18h30 soirée festive Concert, Couscous, Dessert, Boisson 28 €
Réservation au 06 74 34 97 54   .

1 Puygiraud Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine   murielle.cottet@sfr.fr

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English : Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit

L’événement Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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