Saint-Pierre-de-Maillé

Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit

1 Puygiraud Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le 8 MAI DECOUVERTE DE PRATIQUES CORSP ET ESPRIT JOURNÉE ÉVEIL DES SENS au Château de Puygiraud St Pierre de Maillé.

Ateliers et conférences à partir de 11h participation de 1€/personne

A partir de 18h30 soirée festive Concert, Couscous, Dessert, Boisson 28 €

Réservation au 06 74 34 97 54 .

1 Puygiraud Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine murielle.cottet@sfr.fr

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English : Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit

L’événement Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne