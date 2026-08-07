Marché de l’Amour en musique SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Marché de l’Amour en musique

SAINT-LARY-SOULAN Esplanade de l’école Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Vivez un moment privilégié lors du Marché de l’Amour ! Rencontrez les participants de L’Amour est dans le pré à l’occasion d’une séance de dédicaces et d’échanges dans une ambiance chaleureuse. Entre musique, karaoké, blind test et animations, partagez une soirée festive placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

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SAINT-LARY-SOULAN Esplanade de l’école Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Enjoy a special moment at the Marché de l’Amour! Meet the cast of *L’Amour est dans le pré* at a book signing and meet-and-greet in a warm and welcoming atmosphere. With music, karaoke, a blind test, and other activities, enjoy a festive evening filled with camaraderie and good cheer.

L’événement Marché de l’Amour en musique Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-03 par OT de St Lary|CDT65