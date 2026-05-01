Marché de l’Art à Huelgoat Huelgoat
Marché de l’Art à Huelgoat Huelgoat dimanche 24 mai 2026.
Huelgoat
Marché de l’Art à Huelgoat
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Marché de l’Art à Huelgoat (peinture, sculpture, artisanat d’art, photographies), face au lac de 9h30 à 18h.
En cas de pluie, le marché sera dans le petit gymnase (près de la Mairie) .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 47 21 67 06
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English : Marché de l’Art à Huelgoat
L’événement Marché de l’Art à Huelgoat Huelgoat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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