Huelgoat

Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:30:00

fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée.

Déjeuner au Bistro Kalon Breizh à Huelgoat inclus. .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23

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English : Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée

L’événement Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée Huelgoat a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ