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Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée Huelgoat

Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée Huelgoat jeudi 21 mai 2026.

Ville : 29690 Huelgoat

Département : Finistère

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Huelgoat

Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:30:00
fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :
2026-05-21

Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée.
Déjeuner au Bistro Kalon Breizh à Huelgoat inclus.   .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23 

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English : Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée

L’événement Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée Huelgoat a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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