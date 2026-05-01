Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée Huelgoat
Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée Huelgoat jeudi 21 mai 2026.
Huelgoat
Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:30:00
fin : 2026-05-21 18:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée.
Déjeuner au Bistro Kalon Breizh à Huelgoat inclus. .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23
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English : Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée
L’événement Visites guidées ésotériques à la journée avec Yan Serre à Huelgoat et dans les Monts d’Arrée Huelgoat a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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