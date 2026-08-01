Informations pratiques

Bitschwiller-lès-Thann

Marche de montagne semi nocturne

Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

3ème marche nocturne du Club Vosgien de Thann 3 parcours de 6 à 15 km autour du Kerlenbach, suivis d’un moment convivial !

Le Club Vosgien de Thann organise sa 3¿ marche nocturne de montagne. Au départ de l’étang du Kerlenbach, trois parcours inédits de 6 à 15 km sont proposés. Les participants suivent librement un itinéraire imposé et décrit au départ, avec de la sciure aux points singuliers. À l’arrivée, boissons et délicieuses Flammekueches attendent les marcheurs ! .

Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 00 35 mairie@bitschwiller-les-thann.fr

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English :

3rd Night Hike organized by the Thann Club Vosgien: 3 routes ranging from 6 to 15 km around Kerlenbach, followed by a fun get-together!

L’événement Marche de montagne semi nocturne Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay