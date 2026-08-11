Informations pratiques

Bitschwiller-lès-Thann

Visites de l’atelier Nuances d’argile

3 rue Bellevue Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-19 08:00:00

fin : 2026-10-26 09:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-29 2026-10-30

Découvrez les coulisses de Nuances d’Argile atelier, tour, fours et boutique. Initiez-vous aux techniques céramiques et créez votre propre pièce en terre !

Nuances d’Argile entre création et savoir-faire. Poussez les portes de Nuances d’Argile et découvrez les coulisses d’un atelier de créations céramiques. Explorez les espaces de cours et les installations techniques, des fours au tour de potier, avant de découvrir la petite boutique. La visite est aussi l’occasion de s’initier à la céramique en réalisant soi-même une pièce en terre, tout en découvrant les différentes techniques qui donnent vie aux créations. .

3 rue Bellevue Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Take a behind-the-scenes tour of Nuances d’Argile: the workshop, the potter’s wheel, the kilns, and the shop. Learn the basics of ceramics and create your own clay piece!

L’événement Visites de l’atelier Nuances d’argile Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay