Montpeyroux

MARCHÉ DE MONTPEYROUX

Place de l’Horloge Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17

Rendez-vous tous les Jeudi de 8h à 13h pour le Marché Traditionnel de Montpeyroux !

(1 à 5 exposants) sur la place de l’Horloge.

Producteur bio

• Sylvie et Jean-Luc Zegre Légumes et fruits de saison. Plantes aromatiques

.

Place de l’Horloge Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07

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English : MARCHÉ DE MONTPEYROUX

Join us every Thursday from 8am to 1pm for the Montpeyroux Traditional Market!

(1 to 5 stallholders) on the Place de l’Horloge.

Organic producer

? Sylvie and Jean-Luc Zegre Seasonal vegetables and fruit. Aromatic plants

L’événement MARCHÉ DE MONTPEYROUX Montpeyroux a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT