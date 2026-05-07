MARCHÉ DE MONTPEYROUX Montpeyroux
MARCHÉ DE MONTPEYROUX Montpeyroux jeudi 7 mai 2026.
Montpeyroux
MARCHÉ DE MONTPEYROUX
Place de l’Horloge Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17
Rendez-vous tous les Jeudi de 8h à 13h pour le Marché Traditionnel de Montpeyroux !
(1 à 5 exposants) sur la place de l’Horloge.
Producteur bio
• Sylvie et Jean-Luc Zegre Légumes et fruits de saison. Plantes aromatiques
.
Place de l’Horloge Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07
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English : MARCHÉ DE MONTPEYROUX
Join us every Thursday from 8am to 1pm for the Montpeyroux Traditional Market!
(1 to 5 stallholders) on the Place de l’Horloge.
Organic producer
? Sylvie and Jean-Luc Zegre Seasonal vegetables and fruit. Aromatic plants
L’événement MARCHÉ DE MONTPEYROUX Montpeyroux a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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