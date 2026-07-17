Marché de Noël à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy
samedi 28 novembre 2026 · Bucey-lès-Gy
Informations pratiques
Bucey-lès-Gy
Marché de Noël à Bucey-lès-Gy
Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
Le Comité des Fêtes de Bucey-lès-Gy organise son marché de Noël à la salle des Fêtes. Entrée gratuite pour les visiteurs. Inscriptions des exposants avant le 31/10 (12€ la table pour le week-end). .
Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 32 83 30 comitedesfetesbuceylesgy@gmail.com
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English : Marché de Noël à Bucey-lès-Gy
L’événement Marché de Noël à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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