Informations pratiques

Bucey-lès-Gy

Marché de Noël à Bucey-lès-Gy

Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

Le Comité des Fêtes de Bucey-lès-Gy organise son marché de Noël à la salle des Fêtes. Entrée gratuite pour les visiteurs. Inscriptions des exposants avant le 31/10 (12€ la table pour le week-end). .

Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 32 83 30 comitedesfetesbuceylesgy@gmail.com

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English : Marché de Noël à Bucey-lès-Gy

L’événement Marché de Noël à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY