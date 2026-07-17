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Marché de Noël à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy

samedi 28 novembre 2026 · Bucey-lès-Gy

Marché de Noël à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Ville
70700 Bucey-lès-Gy
Département
Haute-Saône
Tarif

Bucey-lès-Gy

Marché de Noël à Bucey-lès-Gy

Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-28

Le Comité des Fêtes de Bucey-lès-Gy organise son marché de Noël à la salle des Fêtes. Entrée gratuite pour les visiteurs. Inscriptions des exposants avant le 31/10 (12€ la table pour le week-end).   .

Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 32 83 30  comitedesfetesbuceylesgy@gmail.com

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English : Marché de Noël à Bucey-lès-Gy

L’événement Marché de Noël à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY

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