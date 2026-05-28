Informations pratiques

Bucey-lès-Gy

HOT ZONE FESTIVAL #3 Bucey‑les‑Gy

Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Le HOT ZONE FESTIVAL revient pour sa troisième édition les 21 et 22 août à Bucey‑les‑Gy, au cœur d’un cadre naturel propice à la fête et à la musique. Pendant deux soirées, le public pourra profiter d’une programmation éclectique mêlant rock, électro, reggae, fanfare et performances scéniques. Plusieurs groupes et artistes se succéderont pour offrir un véritable concentré d’énergie et de bonne humeur, faisant de cet événement un rendez‑vous incontournable de l’été dans le secteur. L’ambiance promet d’être vibrante, conviviale et immersive, portée par des concerts en plein air et une atmosphère colorée. Un festival pensé pour tous ceux qui aiment la musique, les découvertes artistiques et les soirées estivales animées. .

Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@hotzonefestival.com

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English : HOT ZONE FESTIVAL #3 Bucey‑les‑Gy

L’événement HOT ZONE FESTIVAL #3 Bucey‑les‑Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-05-28 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY