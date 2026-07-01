Informations pratiques

Bucey-lès-Gy

Rendez-vous du terroir Choco-Bières

Parking Cimetière Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Visite de la micro-brasserie locale Ney des bières typées, uniques et surprenantes autant que peuvent l’être les étiquettes de chaque bouteille !! ainsi que la chocolaterie artisanale Bendi, qui sublime les fèves de cacao de l’association Benkadi Joie Production.

Venez découvrir ces belles initiatives et régaler vos papilles en terminant par une dégustation de produits du terroir ! RDV à 18h (parking du cimetière)

Réservations obligatoires places limitées .

Parking Cimetière Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Rendez-vous du terroir Choco-Bières

L’événement Rendez-vous du terroir Choco-Bières Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY