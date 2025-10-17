Informations pratiques

Andlau

Marché de Noël

Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 11:00:00

fin : 2026-11-21 20:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

L’un des premiers marché de Noël de la saison Andlau accueille la magie de Noël avec son lot d’exposants, d’illuminations, d’idées cadeaux et de… vin chaud !

L’un des premiers marché de Noël de la saison Andlau accueille la magie de Noël avec son lot d’exposants, 120 en tout ! d’illuminations, d’idées cadeaux et de… vin chaud !

Programme à venir… 0 .

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 98 24 72 animandlau67@gmail.com

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English :

One of the first Christmas markets of the season: Andlau welcomes the magic of Christmas with its fair share of exhibitors, illuminations, gift ideas and… mulled wine! mulled wine!

L’événement Marché de Noël Andlau a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du pays de Barr