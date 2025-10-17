Marché de Noël Andlau
samedi 21 novembre 2026 · Andlau
Informations pratiques
Andlau
Marché de Noël
Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 11:00:00
fin : 2026-11-21 20:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
L’un des premiers marché de Noël de la saison Andlau accueille la magie de Noël avec son lot d’exposants, d’illuminations, d’idées cadeaux et de… vin chaud !
L’un des premiers marché de Noël de la saison Andlau accueille la magie de Noël avec son lot d’exposants, 120 en tout ! d’illuminations, d’idées cadeaux et de… vin chaud !
Programme à venir… 0 .
Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 98 24 72 animandlau67@gmail.com
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English :
One of the first Christmas markets of the season: Andlau welcomes the magic of Christmas with its fair share of exhibitors, illuminations, gift ideas and… mulled wine! mulled wine!
L’événement Marché de Noël Andlau a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du pays de Barr
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