Marché de Noël au Domaine Bohr avec Bienvenue à la Ferme Berstett
vendredi 27 novembre 2026 · Berstett
Informations pratiques
Berstett
Marché de Noël au Domaine Bohr avec Bienvenue à la Ferme
18 rue de Reitwiller Berstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 16:00:00
fin : 2026-11-27 21:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Marché de Noël organisé au Domaine Bohr à Gimbrett en partenariat avec Bienvenue à la Ferme.
Bienvenue à la ferme et le Domaine Bohr propose le tout premier Marché de Noël sur le domaine familiale, un marché de Noël 100% fermier !
Au programme
Marché de producteurs (si vous souhaitez exposer, n’hésitez pas, des artisans locaux sont sollicités afin de proposer des produits à la vente !), une partie restauration et boisson assuré par les producteurs directement avec leurs produits, un stand Bienvenue à la ferme avec un jeu de l’oie géant et des cadeaux à gagner… et pleins d’autres animations !
La présence du Saint Nicolas va marquer cette soirée ainsi que des tours en calèche pour petits et grands. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 0 .
18 rue de Reitwiller Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 23 63 domaine.bohr@gmail.com
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English :
Christmas market organized at Domaine Bohr in Gimbrett in partnership with Bienvenue à la Ferme.
L’événement Marché de Noël au Domaine Bohr avec Bienvenue à la Ferme Berstett a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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