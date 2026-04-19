Marché de Noël Chamborand
Marché de Noël Chamborand dimanche 13 décembre 2026.
Chamborand
Marché de Noël
Chamborand Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Au programme
– de nombreux commerçants et artisans viendront vous proposer leurs créations,
– fondu/frites,
– vente de jus de pomme,
– passage du Père Noël à 17h 30, avec possibilité de faire des tours de calèches avant et après,
– lecture de contes de Noël. .
Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 81 aurelie.beauchet@gmail.com
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Chamborand a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme
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