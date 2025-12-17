Fête du Village Chamborand

Fête du Village

Fête du Village Chamborand dimanche 2 août 2026.

Fête du Village

Etang Chamborand Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Marché d’artisans,
Buvette et restauration rapide le midi,
14h 00 intervillage, tarif 8 €uros/joueur (4personnes/équipe),
Tir à la carabine,
Tombola,
Repas du soir kir (offert), entrée froide, Jambon à la Broche/Frites, Fromage, Dessert, tarif 20 €uros, 12 ans 10 €uros, inscription obligatoire avant le 26 Juillet au 06 81 34 33 81,
Feu d’artifice,
Soirée dansante avec DJ Jérôme.   .

Etang Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 38 10 76  aurelie.beauchet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Village

L’événement Fête du Village Chamborand a été mis à jour le 2025-12-17 par Creuse Tourisme