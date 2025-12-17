Fête du Village Chamborand

Fête du Village

Etang Chamborand Creuse

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

2026-08-02

Marché d’artisans,

Buvette et restauration rapide le midi,

14h 00 intervillage, tarif 8 €uros/joueur (4personnes/équipe),

Tir à la carabine,

Tombola,

Repas du soir kir (offert), entrée froide, Jambon à la Broche/Frites, Fromage, Dessert, tarif 20 €uros, 12 ans 10 €uros, inscription obligatoire avant le 26 Juillet au 06 81 34 33 81,

Feu d’artifice,

Soirée dansante avec DJ Jérôme. .

Etang Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 38 10 76 aurelie.beauchet@gmail.com

English : Fête du Village

