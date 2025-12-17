Fête du Village Chamborand
Fête du Village Chamborand dimanche 2 août 2026.
Fête du Village
Etang Chamborand Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Marché d’artisans,
Buvette et restauration rapide le midi,
14h 00 intervillage, tarif 8 €uros/joueur (4personnes/équipe),
Tir à la carabine,
Tombola,
Repas du soir kir (offert), entrée froide, Jambon à la Broche/Frites, Fromage, Dessert, tarif 20 €uros, 12 ans 10 €uros, inscription obligatoire avant le 26 Juillet au 06 81 34 33 81,
Feu d’artifice,
Soirée dansante avec DJ Jérôme. .
Etang Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 38 10 76 aurelie.beauchet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Village
L’événement Fête du Village Chamborand a été mis à jour le 2025-12-17 par Creuse Tourisme