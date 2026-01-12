Repas Tête de Veau Chamborand

Repas Tête de Veau

14 route de Fursac Chamborand Creuse

Début : 2026-01-30

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27

Repas Tête de Veau, sauce Gribiche et ses légumes, Assiette de Fromage ou Dessert Maison, service du midi et soir,

Réservation jusqu’au 25 Octobre,

Réservation conseillée !

Tarifs 19 €uros. .

14 route de Fursac Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 53 97 latabledechamborand@outlook.fr

English : Repas Tête de Veau

