Randonnée Familiale Pédestre Chamborand
Randonnée Familiale Pédestre Chamborand vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Familiale Pédestre
Plan d’eau Chamborand Creuse
Tarif : -4 – -4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Inscriptions à partir de 7h 30,
8h 00 départ 18 km,
9h 00 départ 13 km,
10h 00 départ 7 km,
Rafraîchissement et collations offerts à l’arrivée,
Participation 4 €uros. .
Plan d’eau Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 81 aurelie.beauchet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Familiale Pédestre
L’événement Randonnée Familiale Pédestre Chamborand a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse