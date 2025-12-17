Randonnée Familiale Pédestre Chamborand

Randonnée Familiale Pédestre

Plan d’eau Chamborand Creuse

Tarif : -4 – -4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Inscriptions à partir de 7h 30,

8h 00 départ 18 km,

9h 00 départ 13 km,

10h 00 départ 7 km,

Rafraîchissement et collations offerts à l’arrivée,

Participation 4 €uros. .

Plan d’eau Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 81 aurelie.beauchet@gmail.com

