Marché de Noël Place Jean Marais Cour-Maugis sur Huisne dimanche 20 décembre 2026.

Place Jean Marais Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2026-12-20 09:00:00
fin : 2026-12-20 17:00:00

2026-12-20

Organisé par le comité des fêtes de Boissy-Maugis.   .

Place Jean Marais Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie  

