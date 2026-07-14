Marché de Noël couvert place de la République La Brée-les-Bains

samedi 28 novembre 2026 · place de la République · La Brée-les-Bains

Informations pratiques

La Brée-les-Bains

Marché de Noël couvert

place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28

De nombreux artisans y tiennent des stands, pour vendre leurs produits et créations.

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place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01

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English :

Numerous artisans set up stalls to sell their products and creations.

L’événement Marché de Noël couvert La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes