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AGENDA · La Brée-les-Bains

Marché de Noël couvert place de la République La Brée-les-Bains

samedi 28 novembre 2026 · place de la République · La Brée-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place de la République
Adresse
Salle Maurice Morandeau
Ville
17840 La Brée-les-Bains
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Brée-les-Bains

Marché de Noël couvert

place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-28

De nombreux artisans y tiennent des stands, pour vendre leurs produits et créations.
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place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01 

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English :

Numerous artisans set up stalls to sell their products and creations.

L’événement Marché de Noël couvert La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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