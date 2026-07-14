Marché de Noël couvert place de la République La Brée-les-Bains
samedi 28 novembre 2026 · place de la République · La Brée-les-Bains
Informations pratiques
La Brée-les-Bains
Marché de Noël couvert
place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28
De nombreux artisans y tiennent des stands, pour vendre leurs produits et créations.
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place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01
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English :
Numerous artisans set up stalls to sell their products and creations.
L’événement Marché de Noël couvert La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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