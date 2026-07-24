Informations pratiques

Bédarieux

MARCHÉ DE NOËL DE BEDARIEUX

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18

fin : 2026-12-21

Date(s) :

2026-12-18

Du vendredi 18 Décembre 2026 dès 10h jusqu’au 21 décembre 2026 12h.

Déambulez autour des petits chalets où vous pourrez retrouver des producteurs et artisans locaux.

Gourmandises, objets insolites et idées cadeaux adaptés à tous les goûts bijoux, safran, foie gras, bière…

Infos et réservations Service culturel de Bédarieux 04 67 95 48 27

Du vendredi 18 Décembre 2026 dès 10h jusqu’au 21 décembre 2026 12h.

Des animations pour tous apporteront une énergie nouvelle à l’événement. Un univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanats et producteurs locaux ainsi que de lumières se déploieront au détour des petits chalets en bois. Gourmandises, objets insolites et idées cadeaux adaptés à tous les goûts bijoux, safran, foie gras, bière, et de nombreuses spécialités de circonstance pour les fêtes seront proposées.

Infos et réservations Service Culturel de la Ville de Bédarieux +33(4) 67 95 48 27 .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English : MARCHÉ DE NOËL DE BEDARIEUX

From Friday, December 19, 2025 10am to December 22, 2025 12pm.

Stroll around the small chalets where you’ll find local producers and artisans.

Delicacies, unusual objects and gift ideas to suit all tastes: jewelry, saffron, foie gras, beer…

Information and reservations: Service culturel de Bédarieux 04 67 95 48 27

L’événement MARCHÉ DE NOËL DE BEDARIEUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB