AGENDA · Belz
Marché de Noël de Belz Belz
samedi 12 décembre 2026 · Belz
Informations pratiques
Belz
Marché de Noël de Belz
Place Édouard Gilliouard Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:30:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Plus de 60 exposants dans le bourg de Belz.
Différentes animations tout au long du week-end
Balade en calèche / Spectacle de rue / Village des enfants / Concert
En intérieur et en extérieur
Restauration sur place .
Place Édouard Gilliouard Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 33 13
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English :
L’événement Marché de Noël de Belz Belz a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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