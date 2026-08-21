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AGENDA · Belz

Marché de Noël de Belz Belz

samedi 12 décembre 2026 · Belz

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place Édouard Gilliouard
Ville
56550 Belz
Département
Morbihan
Tarif

Belz

Marché de Noël de Belz

Place Édouard Gilliouard Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:30:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Plus de 60 exposants dans le bourg de Belz.

Différentes animations tout au long du week-end

Balade en calèche / Spectacle de rue / Village des enfants / Concert

En intérieur et en extérieur
Restauration sur place   .

Place Édouard Gilliouard Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 33 13 

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English :

L’événement Marché de Noël de Belz Belz a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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