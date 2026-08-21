Informations pratiques

Belz

Marché de Noël de Belz

Place Édouard Gilliouard Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 09:30:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Plus de 60 exposants dans le bourg de Belz.

Différentes animations tout au long du week-end

Balade en calèche / Spectacle de rue / Village des enfants / Concert

En intérieur et en extérieur

Restauration sur place .

Place Édouard Gilliouard Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 33 13

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English :

L’événement Marché de Noël de Belz Belz a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon