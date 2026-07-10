Marché de Noël de Blasimon Blasimon
samedi 19 décembre 2026 · Blasimon
Informations pratiques
Blasimon
Marché de Noël de Blasimon
15 Place de la République Blasimon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:00:00
fin : 2026-12-19 19:00:00
Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20
Le marché de Noël de Blasimon est organisé par l’école de musique du village, avec uniquement des exposants professionnels artisanat, agriculteur, apiculteur, fait main… Au programme des animations, vous retrouverez des démonstrations de savoir faire et des dégustations, des jeux pour les enfants, ainsi que l’indispensable présence du Père-Noël sur les deux jours (11 h -12 h, 14 h 17 h). Restauration sur place avec Les soeurs burgers. Retrouvez plus d’informations sur le site de l’école de musique de Blasimon. .
15 Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 81 02 57 contact@ecoledemusiqueblasimon.fr
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English : Marché de Noël de Blasimon
L’événement Marché de Noël de Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de l’Entre-deux-Mers
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