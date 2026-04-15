Marché de Noël de Brantôme en périgord Brantôme en Périgord
Marché de Noël de Brantôme en périgord Brantôme en Périgord samedi 12 décembre 2026.
Brantôme en Périgord
Marché de Noël de Brantôme en périgord
Place d’Albret Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13
Marché de Noël des artisans d’art et des producteurs.
Marché de Noël des artisans d’art et des producteurs. .
Place d’Albret Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 10 96 73
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English : Marché de Noël de Brantôme en périgord
Christmas market with craftsmen and producers. Mapping on the abbey at 6:30pm and fireworks at 7pm on Saturday evening.
L’événement Marché de Noël de Brantôme en périgord Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne
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