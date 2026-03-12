Informations pratiques

Le Hohwald

Marché de Noël de Félicie

Rue princpale Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Au programme boissons chaudes, douceurs maison et ambiance cocooning, en plein cœur d’un village de montagne !

Cette année, la magie de Noël s’installe au Hohwald !



Au programme Boissons chaudes, douceurs maison, ambiance cocooning, produits faits main, gourmandises, décorations, créations originales de Noël



Pour les visiteurs, préparez-vous à un week-end magique entre sapins, lumières, gourmandises et bonne humeur !



Programme détaillé à venir… 0 .

Rue princpale Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est feliciehohwald@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hot drinks, homemade sweets and a cocooning atmosphere, right in the heart of a mountain village!

L’événement Marché de Noël de Félicie Le Hohwald a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du pays de Barr