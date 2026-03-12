Marché de Noël de Félicie Le Hohwald
samedi 5 décembre 2026 · Le Hohwald
Informations pratiques
Le Hohwald
Marché de Noël de Félicie
Rue princpale Le Hohwald Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Au programme boissons chaudes, douceurs maison et ambiance cocooning, en plein cœur d’un village de montagne !
Cette année, la magie de Noël s’installe au Hohwald !
Au programme Boissons chaudes, douceurs maison, ambiance cocooning, produits faits main, gourmandises, décorations, créations originales de Noël
Pour les visiteurs, préparez-vous à un week-end magique entre sapins, lumières, gourmandises et bonne humeur !
Programme détaillé à venir… 0 .
Rue princpale Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est feliciehohwald@gmail.com
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English :
Hot drinks, homemade sweets and a cocooning atmosphere, right in the heart of a mountain village!
L’événement Marché de Noël de Félicie Le Hohwald a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du pays de Barr