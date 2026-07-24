MARCHE DE NOEL DE GABIAN Gabian
dimanche 6 décembre 2026 · Gabian
Informations pratiques
Gabian
MARCHE DE NOEL DE GABIAN
Ancien Chemin de Roujan Gabian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Marché de Noël organisé dans la salle des fêtes de9h30 à 16h30.
Exposition d’artisans et de producteurs locaux proposant des articles idées cadeau pour les fêtes.
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Ancien Chemin de Roujan Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 69 16
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English : MARCHE DE NOEL DE GABIAN
Christmas Market held in the community hall from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
Exhibition featuring local artisans and producers offering gift ideas for the holidays.
L’événement MARCHE DE NOEL DE GABIAN Gabian a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS
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