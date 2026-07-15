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AGENDA · Gabian

SOIRÉE ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL ET ASTRONOMIE Gabian

mercredi 12 août 2026 · Gabian

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
D13
Ville
34320 Gabian
Département
Hérault
Tarif
20 20

Gabian

SOIRÉE ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL ET ASTRONOMIE

D13 Gabian Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-12

Vivez un moment rare et captivant l’éclipse totale du Soleil, ainsi que l’observation des étoiles commentées par un astronome amateur.
Rendez-vous le 12 août 2026 à 19h au Mas Farchat pour une immersion dans l’Univers.
Programme animation astronomie, apéritif et dîner convivial.
Vins et cocktail du Mas Farchat.
Matériel d’observation fourni par le domaine.
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D13 Gabian 34320 Hérault Occitanie  

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English :

Experience a rare and captivating moment: a total solar eclipse, as well as stargazing guided by an amateur astronomer.
Join us on August 12, 2026, at 7:00 p.m. at Mas Farchat for an immersive journey into the universe.
Program: astronomy activities, aperitif, and a convivial dinner.
Wines and cocktails from Mas Farchat.
Observation equipment provided by the estate.

L’événement SOIRÉE ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL ET ASTRONOMIE Gabian a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT AVANT-MONTS

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