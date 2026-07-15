SOIRÉE ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL ET ASTRONOMIE Gabian
mercredi 12 août 2026 · Gabian
Informations pratiques
Gabian
SOIRÉE ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL ET ASTRONOMIE
D13 Gabian Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-12
Vivez un moment rare et captivant l’éclipse totale du Soleil, ainsi que l’observation des étoiles commentées par un astronome amateur.
Rendez-vous le 12 août 2026 à 19h au Mas Farchat pour une immersion dans l’Univers.
Programme animation astronomie, apéritif et dîner convivial.
Vins et cocktail du Mas Farchat.
Matériel d’observation fourni par le domaine.
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D13 Gabian 34320 Hérault Occitanie
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English :
Experience a rare and captivating moment: a total solar eclipse, as well as stargazing guided by an amateur astronomer.
Join us on August 12, 2026, at 7:00 p.m. at Mas Farchat for an immersive journey into the universe.
Program: astronomy activities, aperitif, and a convivial dinner.
Wines and cocktails from Mas Farchat.
Observation equipment provided by the estate.
L’événement SOIRÉE ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL ET ASTRONOMIE Gabian a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT AVANT-MONTS
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