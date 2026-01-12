Marché de Noël de La Ferté-Macé Places du Général-Leclerc et de la République La Ferté Macé
Places du Général-Leclerc et de la République Centre-ville La Ferté Macé Orne
Début : 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16 20:00:00
2026-12-16
Environ 70 exposants (artisans et producteurs locaux) vous proposent plein d’idées cadeaux !
Des animations seront prévues pendant le marché
programme non défini .
