Marché de Noël de la Rouxière Place de l’église Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Marché de Noël de la Rouxière

Place de l’église La Rouxière Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 19:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

Le marché de Noël de la Rouxière aura lieu le 28 novembre 2026.

Plus d’informations à venir en cours d’année. (horaires et programme)

Pour l’instant, possibilité d’inscriptions ou d’obtenir plus de renseignements par mail hamelin.charlene44@gmail.com .

Place de l’église La Rouxière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire hamelin.charlene44@gmail.com

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English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

L’événement Marché de Noël de la Rouxière Loireauxence a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis