Marché de Noël de Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-en-Auge, Calvados

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

2026-12-13

Au programme concerts, spectacles, parade, feu d’artifice, balades en calèche, ateliers pour les enfants… et bien plus encore.

Venez flâner sous la halle médiévale et profiter de l’ambiance féérique de Noël.

Rendez-vous les 12 et 13 décembre 2026 pour un week-end magique rempli d’animations.

Plus d’infos sur www.saint-pierre-en-auge.fr .

Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie

English : Marché de Noël de Saint-Pierre-en-Auge

On the programme: concerts, shows, a parade, fireworks, horse-drawn carriage rides, workshops for children… and much more.

Come and stroll around the medieval market hall and enjoy the magical atmosphere of Christmas.

