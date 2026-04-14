Visite guidée du parc, Château de Hiéville, Saint-Pierre-en-Auge

Visite guidée du parc 6 et 7 juin Château de Hiéville Calvados

Animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte du jardin.

Château de Hiéville Château de Hiéville, 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 14170 Hiéville Calvados Normandie 06 68 54 22 07 https://www.rendezvousaujardinpaysdauge.com/ Un parc, écrin d’un château fin XIXe siècle, complanté de grands arbres, en cours de création depuis 2020 proposant sur 2,5 hectares différents espaces : un petit étang avec une promenade et une rocaille typique de la fin du XIXe, une roseraie plantée en 2023 de 660 rosiers, un potager recréé de 1000m², un verger replanté, des massifs et mix-borders, des promenades en sous-bois, sous les yeux curieux de Kacahuète et Sésame, l’ânesse et la chèvre. Un colombier restauré en 2023 et un oratoire en cours de reconstruction complètent l’ensemble du domaine. Parking chemin de la Grâce de Dieu, à l’extérieur de la propriété.

Découverte du jardin.

©christophe.desmaillet