Visite guidée : regards sur les fleurs et les légumes normands du jardin conservatoire de Saint-Pierre-sur-Dives, Jardin conservatoire des fleurs et légumes du pays d’Auge, Saint-Pierre-en-Auge

Visite guidée : regards sur les fleurs et les légumes normands du jardin conservatoire de Saint-Pierre-sur-Dives Samedi 6 juin, 11h00 Jardin conservatoire des fleurs et légumes du pays d’Auge Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Venez découvrir les différentes variétés de légumes et fleurs récoltées au fil des ans par l’association Montviette Nature dans ce magnifique écrin situé au coeur de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives. Entre observation et manipulation, les couleurs et formes de ces plantes seront révélées et commentées pour le plus grand bonheur de nos yeux !

Jardin conservatoire des fleurs et légumes du pays d’Auge Rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie 02 31 20 73 28 https://www.saint-pierre-en-auge.fr/le-jardin-conservatoire/ https://patauge.org/ Jardin conservatoire où sont présentée 450 variétés et espèces de fleurs et légumes autrefois cultivés dans le pays d’Auge. E7, ouvert du 1er mai au 30 septembre de 8h à 19h.

Venez découvrir les différentes variétés de légumes et fleurs récoltées au fil des ans par l’association Montviette Nature dans ce magnifique écrin situé au coeur de la commune de Entre observation !…

©mairie-Saint-Pierre-en-Auge