Informations pratiques

Colmar

Marché de Noël des artisans Au Koïfhus

29 Grand’Rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-23 11:00:00

fin : 2026-12-29 19:00:00

Date(s) :

2026-11-23 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28

Créativité et artisanat d’art sont de mise sur ce marché !

Entrez dans cette bâtisse médiévale pour vous réchauffer et découvrez les créations d’une vingtaine d’artisans locaux céramistes, potiers, souffleurs de verre, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers et autres objets exposés. 0 .

29 Grand’Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Creativity and craftsmanship are the order of the day in this market!

L’événement Marché de Noël des artisans Au Koïfhus Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar