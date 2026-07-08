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Marché de Noël des artisans Au Koïfhus Colmar

lundi 23 novembre 2026 · Colmar

Marché de Noël des artisans Au Koïfhus Colmar

Informations pratiques

Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
mercredi 23 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
29 Grand'Rue
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Marché de Noël des artisans Au Koïfhus

29 Grand’Rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-23 11:00:00
fin : 2026-12-29 19:00:00

Date(s) :
2026-11-23 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28

Créativité et artisanat d’art sont de mise sur ce marché !
Entrez dans cette bâtisse médiévale pour vous réchauffer et découvrez les créations d’une vingtaine d’artisans locaux céramistes, potiers, souffleurs de verre, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers et autres objets exposés. 0  .

29 Grand’Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92  info@tourisme-colmar.com

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English :

Creativity and craftsmanship are the order of the day in this market!

L’événement Marché de Noël des artisans Au Koïfhus Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar

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