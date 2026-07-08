Marché de Noël des artisans Au Koïfhus Colmar
lundi 23 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Marché de Noël des artisans Au Koïfhus
29 Grand’Rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-23 11:00:00
fin : 2026-12-29 19:00:00
Date(s) :
2026-11-23 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28
Créativité et artisanat d’art sont de mise sur ce marché !
Entrez dans cette bâtisse médiévale pour vous réchauffer et découvrez les créations d’une vingtaine d’artisans locaux céramistes, potiers, souffleurs de verre, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers et autres objets exposés. 0 .
29 Grand’Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creativity and craftsmanship are the order of the day in this market!
L’événement Marché de Noël des artisans Au Koïfhus Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Masaki Morishita Colmar 8 juillet 2026
- Festival International de Colmar Impressions françaises: Trio Zeliha Colmar 8 juillet 2026
- Festival International de Colmar Grigory Sokolov, toucher d’exception Colmar 8 juillet 2026
- Concert Polyphonie traditionnelle et religieuse corses Colmar 8 juillet 2026
- Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Anchi Mai Colmar 9 juillet 2026