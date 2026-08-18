Marché de Noël des Artisans et Créateurs Sausheim
vendredi 11 décembre 2026 · Sausheim
Informations pratiques
Sausheim
Marché de Noël des Artisans et Créateurs
8a rue de Mulhouse Sausheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00
fin : 2026-12-11 21:00:00
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13
Découvrez un marché de Noël chaleureux où la créativité locale est à l’honneur. Plus d’une trentaine d’artisans, créateurs et producteurs de la région vous donnent rendez-vous pour vous faire découvrir leurs réalisations, dénicher des cadeaux originaux et savourer quelques gourmandises dans une ambiance conviviale.
Dans le gymnase et ses abords, laissez-vous également surprendre par les décorations de Noël imaginées et fabriquées par les bénévoles de l’association. Réalisées à partir de matériaux recyclés, elles témoignent d’un véritable savoir-faire et donnent à cet événement une touche aussi créative qu’écoresponsable. 0 .
8a rue de Mulhouse Sausheim 68390 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 90 90 en-direct@ville-sausheim.fr
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English :
L’événement Marché de Noël des Artisans et Créateurs Sausheim a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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