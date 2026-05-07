Marché de Noël des enfants Petite Venise Colmar
Marché de Noël des enfants Petite Venise Colmar lundi 23 novembre 2026.
Colmar
Marché de Noël des enfants Petite Venise
Place des 6 Montagnes Noires Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23 10:00:00
fin : 2026-12-23 20:00:00
Date(s) :
2026-11-23
Un véritable paradis pour les enfants !
L’alignement original des maisons de part et d’autre de la Lauch ont donné son nom à ce quartier emblématique de Colmar qui se transforme à Noël en un véritable paradis pour enfants.
Laissez-vous émerveiller sur ce parcours bordé de maisonnettes, avant de vous accorder une pause pour admirer la crèche. Difficile de quitter ce marché sans avoir paradé sur les chevaux du manège et posté son courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël. 0 .
Place des 6 Montagnes Noires Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
A real paradise for children!
L’événement Marché de Noël des enfants Petite Venise Colmar a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Colmar
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