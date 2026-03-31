Marché de Noël des potiers Route de la motte castrale Saint-Félix-de-Villadeix
dimanche 6 décembre 2026 · Route de la motte castrale · Saint-Félix-de-Villadeix
Informations pratiques
Saint-Félix-de-Villadeix
Marché de Noël des potiers
Route de la motte castrale Domaine de Lavernelle Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 17:30:00
Date(s) :
2026-12-06
De nombreux potiers viendront exposer et vendre leurs créations lors du marché de Noël organisé !
Démonstration sur tour, décoration de boules de Noël pour petits et grands avec cuisson Raku, coin librairie…
Vente de crêpes, buvette. .
Route de la motte castrale Domaine de Lavernelle Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 83 97 59 foyer.rural.stfelix@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Noël des potiers
L’événement Marché de Noël des potiers Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-03-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides