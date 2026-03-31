Marché de Noël des potiers Route de la motte castrale Saint-Félix-de-Villadeix

dimanche 6 décembre 2026 · Route de la motte castrale · Saint-Félix-de-Villadeix

Informations pratiques

Saint-Félix-de-Villadeix

Marché de Noël des potiers

Route de la motte castrale Domaine de Lavernelle Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 17:30:00

Date(s) :

2026-12-06

De nombreux potiers viendront exposer et vendre leurs créations lors du marché de Noël organisé !

Démonstration sur tour, décoration de boules de Noël pour petits et grands avec cuisson Raku, coin librairie…

Vente de crêpes, buvette. .

Route de la motte castrale Domaine de Lavernelle Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 83 97 59 foyer.rural.stfelix@gmail.com

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English : Marché de Noël des potiers

L’événement Marché de Noël des potiers Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-03-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides