Marché de Noel des résidents Ehpad Saint-Charles Gondrecourt-le-Château
dimanche 20 décembre 2026 · Ehpad Saint-Charles · Gondrecourt-le-Château
Informations pratiques
Gondrecourt-le-Château
Marché de Noel des résidents
Ehpad Saint-Charles 6 ter Rue du Panorama Gondrecourt-le-Château Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 14:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Comme chaque année, les résidents de l’Ehpad Saint-Charles organise leur propre marché de Noël afin de financer les sorties et animations de l’année à venir.
Venez découvrir et soutenir les différentes créations des résidents dans le hall d’accueil de l’établissement.
Entrée libre.Tout public
0 .
Ehpad Saint-Charles 6 ter Rue du Panorama Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 89 63 80
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English :
As they do every year, the residents of the Saint-Charles nursing home are organizing their own Christmas market to raise funds for outings and activities in the coming year.
Come see and support the residents’ various creations in the facility’s lobby.
Admission is free.
L’événement Marché de Noel des résidents Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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