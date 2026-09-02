Marché de Noel des résidents Ehpad Saint-Charles Gondrecourt-le-Château

Informations pratiques

Gondrecourt-le-Château

Marché de Noel des résidents

Ehpad Saint-Charles 6 ter Rue du Panorama Gondrecourt-le-Château Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 14:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Comme chaque année, les résidents de l’Ehpad Saint-Charles organise leur propre marché de Noël afin de financer les sorties et animations de l’année à venir.

Venez découvrir et soutenir les différentes créations des résidents dans le hall d’accueil de l’établissement.

Entrée libre.Tout public

0 .

Ehpad Saint-Charles 6 ter Rue du Panorama Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 89 63 80

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English :

As they do every year, the residents of the Saint-Charles nursing home are organizing their own Christmas market to raise funds for outings and activities in the coming year.

Come see and support the residents’ various creations in the facility’s lobby.

Admission is free.

L’événement Marché de Noel des résidents Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE