Marché de Noël du Haras national du Pin Manège d’Aure Le Pin-au-Haras

Marché de Noël du Haras national du Pin

Manège d'Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

UN MARCHE DE 70 EXPOSANTS

Dès le vendredi, venez déambuler dans le Marché de Noël, rencontrer les 70 exposants présents pendant ces 3 jours, et faire vos emplettes de Noël en remplissant votre panier de bons et beaux produits locaux et artisanaux.

LES HORAIRES DU MARCHE DU NOËL

Vendredi 5 décembre de 14h à 20h

Samedi 6 décembre de 10h à 20h

Dimanche 7 décembre de 10h à 19h .

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

English : Marché de Noël du Haras national du Pin

