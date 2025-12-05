Marché de Noël du Haras national du Pin Manège d’Aure Le Pin-au-Haras
Marché de Noël du Haras national du Pin
Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
UN MARCHE DE 70 EXPOSANTS
Dès le vendredi, venez déambuler dans le Marché de Noël, rencontrer les 70 exposants présents pendant ces 3 jours, et faire vos emplettes de Noël en remplissant votre panier de bons et beaux produits locaux et artisanaux.
LES HORAIRES DU MARCHE DU NOËL
Vendredi 5 décembre de 14h à 20h
Samedi 6 décembre de 10h à 20h
Dimanche 7 décembre de 10h à 19h .
Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
