Informations pratiques

Ingersheim

Marché de Noël équitable d’Artisans du monde

2 rue de la République Ingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Dans une ambiance festive et chaleureuse, l’occasion de trouver des idées cadeaux équitables et originales, venant des pays du Sud. Avec un Salon de thé pour une pause gourmande.

L’association Artisans du Monde poursuit sa belle tradition du Marché de Noël Equitable.

Exposition-vente de produits Équitables Alimentaires et Artisanaux. C’est l’occasion de trouver des cadeaux originaux et équitables venant des pays du Sud. Ambiance festive , avec un Salon de thé pour une pause gourmande. 0 .

2 rue de la République Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 42 16 admcolmar2@vialis.net

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English :

In a warm, festive atmosphere, an opportunity to find original, fair-trade gift ideas from the countries of the South. With a tearoom for a gourmet break.

L’événement Marché de Noël équitable d’Artisans du monde Ingersheim a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Colmar