AGENDA · Vailhourles
Marché de Noël et Salon du livre Vailhourles
samedi 14 novembre 2026 · Vailhourles
Informations pratiques
Vailhourles
Marché de Noël et Salon du livre
Vailhourles Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
Venue du Père Noël !
Buvette et restauration sur place .
Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 15 87 38
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English :
A Visit from Father Christmas!
L’événement Marché de Noël et Salon du livre Vailhourles a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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