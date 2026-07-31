Informations pratiques

Vailhourles

Marché de Noël et Salon du livre

Vailhourles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Venue du Père Noël !

Buvette et restauration sur place .

Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 15 87 38

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English :

A Visit from Father Christmas!

L’événement Marché de Noël et Salon du livre Vailhourles a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)