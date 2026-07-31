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Marché de Noël et Salon du livre Vailhourles

samedi 14 novembre 2026 · Vailhourles

Marché de Noël et Salon du livre Vailhourles

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Ville
12200 Vailhourles
Département
Aveyron
Tarif

Vailhourles

Marché de Noël et Salon du livre

Vailhourles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-14

Venue du Père Noël !
Buvette et restauration sur place   .

Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 15 87 38 

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English :

A Visit from Father Christmas!

L’événement Marché de Noël et Salon du livre Vailhourles a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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