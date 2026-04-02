Marché de Noël Eymet
samedi 19 décembre 2026 · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Marché de Noël
Place Gambetta & rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 15:00:00
fin : 2026-12-19 21:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Organisé en semi nocturne, près d’une centaine d’artisans créateurs, revendeurs et producteurs vous proposeront pour vos cadeaux de fin d’année un large choix allant de l’accessoire de mode, jouets, jeux de société, bijoux, déco maison, déco de Noël, compositions florales, objets en bois, livres anciens, peintures ou vêtements…
Les commerçants du village pourront aussi faire le bonheur de vos proches.
Cette liste n’est pas exhaustive, d’autant qu’il convient d’ajouter des spécialités gastronomiques telles que confitures, salaisons, vins, miel, crêpes, gâteaux, etc…
Le Père Noël sera présent pour accueillir petits et grands.
Des animations de Noël vous seront également proposées..
Vous pourrez également vous restaurer sur place spécialités asiatiques, flammeküches… et autres gourmandises. .
Place Gambetta & rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 eymet.tourisme@orange.fr
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Eymet a été mis à jour le 2026-04-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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