Informations pratiques

Kurtzenhouse

Marché de Noël

Chemin des loisirs Kurtzenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

A la salle polyvalente

Par le Basket loisir .

Chemin des loisirs Kurtzenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 46 18 mairie.kurtzenhouse@orange.fr

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English :

L’événement Marché de Noël Kurtzenhouse a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes de la Basse-Zorn