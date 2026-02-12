Marché de Noël Salle des fêtes La Courtine
Marché de Noël Salle des fêtes La Courtine dimanche 15 février 2026.
Marché de Noël
Salle des fêtes Place de la Mairie La Courtine Creuse
Le 2ème marché de Noël de La Courtine aura lieu cette année les 15 et 16 novembre.
Nous serons heureux de vous accueillir le samedi soir pour l’illumination du marché et à cette occasion buvette et restauration rapide vous seront proposées.
A partir de 10h le dimanche, ouverture des stands et toute la journée: animations, crêpes, marrons grillés, buvette et restauration le midi, assurée par les exposants et les associations.
Venez nombreux profiter avec nous de la magie de Noël .
Salle des fêtes Place de la Mairie La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 23 37 76 les.amis.de.la.brocante@gmail.com
