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AGENDA · Le Minihic-sur-Rance

Marché de Noël Le Minihic-sur-Rance

samedi 28 novembre 2026 · Le Minihic-sur-Rance

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Adresse
Salle P. de Dieuleveult
Ville
35870 Le Minihic-sur-Rance
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Le Minihic-sur-Rance

Marché de Noël

Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-28

Le Marché de Noël se tiendra dans la salle Philippe de Dieuleveult, les 28 et 29 novembre !

Détails à venir.   .

Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15 

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English :

L’événement Marché de Noël Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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