Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Marché Gourmand Colmar

Marché de Noël Marché Gourmand Colmar

Marché de Noël Marché Gourmand Colmar lundi 23 novembre 2026.

Adresse : rue de la Montagne Verte

Ville : 68000 Colmar

Département : Haut-Rhin

Début : lundi 23 novembre 2026

Fin : mercredi 30 décembre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0

Colmar

Marché de Noël Marché Gourmand

rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23 11:00:00
fin : 2026-12-30 22:00:00

Date(s) :
2026-11-23

Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche.
9 cabanes, 9 chefs, maîtres restaurateurs qui vous concocteront des mets divins…
De l’entrée au dessert, des huîtres aux spécialités alsaciennes, chacun y trouvera son bonheur !
Des assiettes à déguster sur place ou à emporter.

Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche. 0  .

rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92  info@tourisme-colmar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the delicious local Alsatian products on offer from local food artisans.

L’événement Marché de Noël Marché Gourmand Colmar a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Colmar

À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)