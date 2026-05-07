Colmar

Marché de Noël Marché Gourmand

rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-23 11:00:00

fin : 2026-12-30 22:00:00

Date(s) :

2026-11-23

Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche.

9 cabanes, 9 chefs, maîtres restaurateurs qui vous concocteront des mets divins…

De l’entrée au dessert, des huîtres aux spécialités alsaciennes, chacun y trouvera son bonheur !

Des assiettes à déguster sur place ou à emporter.

Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche. 0 .

rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Come and discover the delicious local Alsatian products on offer from local food artisans.

L’événement Marché de Noël Marché Gourmand Colmar a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Colmar