Marché de Noël Marché Gourmand Colmar
Marché de Noël Marché Gourmand Colmar lundi 23 novembre 2026.
Colmar
Marché de Noël Marché Gourmand
rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23 11:00:00
fin : 2026-12-30 22:00:00
Date(s) :
2026-11-23
Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche.
9 cabanes, 9 chefs, maîtres restaurateurs qui vous concocteront des mets divins…
De l’entrée au dessert, des huîtres aux spécialités alsaciennes, chacun y trouvera son bonheur !
Des assiettes à déguster sur place ou à emporter.
Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche. 0 .
rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Come and discover the delicious local Alsatian products on offer from local food artisans.
L’événement Marché de Noël Marché Gourmand Colmar a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Colmar
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