Informations pratiques

Olonzac

MARCHÉ DE NOËL

6 Rue Pierre Betorz Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Plongez dans l’ambiance féerique du marché de Noël d’Olonzac ! Artisanat, créateurs et animations conviviales vous attendent à la Salle Georges Brassens (ou au gymnase selon la météo) pour un moment magique en famille.

Imprégnez-vous de l’esprit des fêtes lors du traditionnel marché de Noël d’Olonzac, un rendez-vous chaleureux orchestré par l’association Sports Culture et Loisirs. Que vous soyez en quête d’idées cadeaux uniques, d’artisanat ou de pépites gourmandes pour vos tables de réveillon, flânez au fil des stands à la rencontre de passionnés.

Installé à la salle Georges Brassens (avec un repli prévu au gymnase pour votre confort en cas de météo capricieuse), l’événement vous propose un moment d’évasion féerique à vivre en famille ou entre amis. Laissez-vous porter par les animations festives et le charme des préparatifs de fin d’année. .

6 Rue Pierre Betorz Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 6 58 76 22 92

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English : MARCHÉ DE NOËL

The Sports Culture Loisirs association is organizing its first Christmas market.

In addition to stalls selling crafts, paintings and local produce, the program includes musical entertainment, a mini enbusco living farm from Aigne, and 2 Disney parades (at 11am & 4.30pm)

Snacks and refreshments will be available on site, so come one, come all!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Olonzac a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC