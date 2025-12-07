Marché de Noël Place de la Mairie Roquebillière

Marché de Noël

Place de la Mairie Place Corniglion Molinier Roquebillière Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Marché de Noël à Roquebillière organisé par la galerie d’arts vésubiens vous attend le 1er Dimanche du mois de 9h à 17h sur la place de la Mairie

.

Place de la Mairie Place Corniglion Molinier Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 13 94 10

English : Christmas market

The Roquebillière Christmas Market organized by the Galerie d’Arts Vésubiens awaits you on the 1st Sunday of the month from 9am to 5pm on the Place de la Mairie.

German :

Der Weihnachtsmarkt in Roquebillière, der von der Galerie d’arts vésubiens organisiert wird, erwartet Sie am 1. Sonntag des Monats von 9 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz

Italiano : Mercato di Natale

Il mercatino di Natale di Roquebillière, organizzato dalla « Galerie d’Arts Vésubiens », vi aspetta la prima domenica del mese dalle 9 alle 17 in Place de la Mairie.

Espanol :

El Mercado de Navidad de Roquebillière, organizado por la Galerie d’Arts Vésubiens, le espera el primer domingo de cada mes, de 9:00 a 17:00, en la plaza de la Mairie

L’événement Marché de Noël Roquebillière a été mis à jour le 2025-01-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur