Roquebillière

Visite Fort de Gordolon

Fort de Gordolon Roquebillière Alpes-Maritimes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

à partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Plongez dans l’histoire de la Ligne Maginot alpine et revivez les événements de la bataille des Alpes de juin 1940 lors d’une visite passionnante du Fort de Gordolon.

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Fort de Gordolon Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 83 08 62

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English : Visit to Gordolon Fort

Immerse yourself in the history of the Alpine Maginot Line and relive the events of the Battle of the Alps in June 1940 on a fascinating tour of Fort de Gordolon.

L’événement Visite Fort de Gordolon Roquebillière a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur