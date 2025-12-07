Visite Fort de Gordolon Roquebillière
Visite Fort de Gordolon Roquebillière vendredi 8 mai 2026.
Roquebillière
Visite Fort de Gordolon
Fort de Gordolon Roquebillière Alpes-Maritimes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
à partir de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Plongez dans l’histoire de la Ligne Maginot alpine et revivez les événements de la bataille des Alpes de juin 1940 lors d’une visite passionnante du Fort de Gordolon.
.
Fort de Gordolon Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 83 08 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visit to Gordolon Fort
Immerse yourself in the history of the Alpine Maginot Line and relive the events of the Battle of the Alps in June 1940 on a fascinating tour of Fort de Gordolon.
L’événement Visite Fort de Gordolon Roquebillière a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Roquebillière (Alpes-Maritimes)
- Foire du Village 25 Mai Place de la Mairie Roquebillière 25 mai 2026
- Marché de Noël Place de la Mairie Roquebillière 6 décembre 2026